Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
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Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya, Sierra Leone ve Liberya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya, Sierra Leone ve Liberya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 164 bin 80'a yükselirken, virüs nedeniyle 3 gündür can kaybı bildirilmedi.

Nijerya'da Kovid-19'dan toplam 2 bin 61 kişi yaşamını yitirdi.

Bugüne kadar 1 milyon 838 binden fazla testin yapıldığı Nijerya'da, virüse yakalanan 154 bin 285 kişi iyileşti.

En fazla vaka ülkenin ticari merkezi olan Lagos eyaletinde, en az vaka ve ölüm Kogi bölgesinde tespit edildi.

Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 63 artarak 91 bin 545'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı ölüm sayısı 766 oldu.

Ülkede 1379 aktif vakanın tedavisi sürerken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 89 bin 400'e yükseldi.

Gambiya

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vakası sayısı 5 bin 694'e ulaştı.

Ülkede bugüne kadar 170 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 5 bin 176'ya çıktı.

Sierra Leone

Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 4 bin 16'ya yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 79'a çıkarken, virüs bulaşan 2 bin 833 kişi sağlığına kavuştu.

Liberya

Liberya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 2 bin 42'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 85'e çıkarken, virüs bulaşan 1899 kişi sağlığına kavuştu.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 435 bini aşarken, virüs nedeniyle 117 bin 380'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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