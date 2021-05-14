Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya, Sierra Leone ve Liberya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya, Sierra Leone ve Liberya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 66 yükseldi. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 53 artarak 165 bin 612'ye çıktı.

Bugüne kadar 1 milyon 977 binden fazla testin yapıldığı Nijerya'da, virüse yakalanan 156 bin 387 kişi iyileşti.

En fazla vaka ülkenin ticari merkezi olan Lagos eyaletinde, en az vaka ve ölüm Kogi bölgesinde tespit edildi.

Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 34 artarak 93 bin 159'a çıktı.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı ölüm sayısı 783 oldu.

Ülkede 1384 aktif vakanın tedavisi sürerken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 90 bin 992'ye yükseldi.

Gambiya

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 934'e ulaştı.

Ülkede bugüne kadar 175 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 5 bin 648'e çıktı.

Sierra Leone

Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 4 bin 96'a yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 79'a çıkarken, virüs bulaşan 3 bin 98 kişi sağlığına kavuştu.

Liberya

Liberya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 2 bin 14'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 85'e çıkarken, virüs bulaşan 1962 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu