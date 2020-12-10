Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya ve Sierra Leone'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya ve Sierra Leone'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasına göre, ülkede kaydedilen vaka sayısı son 24 saatte 474 artarak 70 bin 669'a yükseldi, virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 1184'e çıktı.

Kovid-19 tespit edilmesinin ardından iyileşenlerin sayısı ise 65 bin 242'ye ulaştı.

Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 52 bin 622'ye yükselirken virüs nedeniyle son 24 saatte can kaybı bildirilmedi.

Gana'da Kovid-19'dan toplam 326 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede 872 aktif vakanın tedavisi sürerken Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 51 bin 424'e yükseldi.

Gambiya

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 776'ya ulaştı.

Ülkede 123 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 3 bin 631'e çıktı.

Sierra Leone

Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 2 bin 434 oldu.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 74'e yükseldi, virüs bulaşan 1847 kişi sağlığına kavuştu.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 320 bini aştı, virüs nedeniyle 55 bine yakın kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu