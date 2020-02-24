Batı Afrika'nın ilk rüzgar enerjisi çiftliği Senegal'de açıldı

24.02.2020 18:22 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:22

Senegal'in Thies kentinde kurulan Batı Afrika'nın ilk rüzgar enerjisi çiftliği törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Taiba Ndiaye rüzgar enerjisi çiftliğinin 2022'de tam kapasite üretime geçeceğini ve böylece Senegal'in elektrik enerjisinin yüzde 30'unun yenilenebilir enerjiden karşılanacağını belirtti.

Rüzgar enerjisi dışında güneş, hidrolik ve doğal gaz kaynaklı enerji üretimini de hedeflediklerini vurgulayan Sall, ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 70'ini yerli kaynaklardan sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Senegal Ulusal Elektrik Şirketi (Senelec) ile Amerikan Lekela Şirketi'nin üstlendiği projede, başkent Dakar'a 70 kilometre uzaklıktaki Thies kenti yakınlarında 41 hektarlık alana kurulan çiftlikte 46 dev rüzgar türbini yer alıyor.

Yılda 300 bin ton karbondioksit salınımını engelleyecek

Batı Afrika'nın ilk rüzgar enerjisi çiftliği Taiba Ndiaye'deki her bir türbin 3,45 megavat enerji üretme kapasitesine sahip.

Her biri 180 metre yüksekliğindeki türbinlerin toplam kapasitesi 158,7 megavat.

Çiftlik, ilk etapta 16 milyon nüfuslu Senegal'de, 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak ve elektrik üretim kapasitesini yüzde 15 artıracak.

Yılda 300 bin ton karbondioksit salınımını engelleyecek enerji çiftliğinin, yıllık 450 bin megavat elektrik enerjisi üretmesi bekleniyor.

Yaklaşık 200 milyar CFA frangına (2,08 milyon lira) mal olan projenin finansmanın 140 milyar frangı, doğrudan ABD desteğiyle karşılandı.

Kaynak: AA