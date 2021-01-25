Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan, terörle mücadele eylem planının derhal uygulanması çağrısı
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Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan, terörle mücadele eylem planının derhal uygulanması çağrısı

25.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:28
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan, terörle mücadele eylem planının derhal uygulanması çağrısı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 2020-2024 dönemini kapsayan terörle mücadele eylem planının bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 2020-2024 dönemini kapsayan terörle mücadele eylem planının bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

ECOWAS üyesi ülkelerin yetkilileri, video konferans aracılığıyla hafta sonu düzenlenen 58. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda buluştu.

Konferansın sonunda yayımlanan bildiride, son zamanlarda Burkina Faso, Mali, Nijer ve Nijerya'da art arda sivillere yönelik düzenlenen saldırılara dikkat çekildi.

Bildiride, terör saldırılarının herkesi endişelendirdiği vurgulanarak, 2020-2024 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanan terörle mücadele eylem planının derhal uygulanması çağrısı yapıldı.

Terörü yok etmek amacıyla 21 Aralık 2019'da oluşturulan eylem planına desteklerinden dolayı Gana ve Nijerya'ya teşekkür edilen bildiride, eylem planının bir an önce hayata geçmesi için diğer üye ülkelerin de bütçeye finansal destek sağlaması gerektiği kaydedildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijer'in Tillaberi bölgesindeki Tchombangu ve Zarumdareye köyleri, 2 Ocak'ta terör saldırısına uğramış, 100 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırı sonrası ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Nijerya'nın Borno eyaletine bağlı Zabarmani bölgesinde kasım ayında, terör örgütü Boko Haram militanlarınca çiftçilere düzenlenen saldırıda da 79 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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