Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ara buluculuk için Mali'ye temsilci yolladı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), darbe girişiminin yapıldığı Mali'ye ara buluculuk için temsilci gönderdi .

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), darbe girişiminin yapıldığı Mali'ye ara buluculuk için temsilci gönderdi .

Yerel basındaki haberlere göre, Mali'ye ara bulucu olarak giden ECOWAS temsilcisi Goodluck Jonathan, darbenin arkasındaki isim Albay Assimi Goita'nın yanı sıra gözaltında tutulan Geçiş Konseyi Başkanı Bah N'Daw' ve Başbakan Moctar Ouane ile görüşecek.

Albay Goita, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçiş dönemi kurallarını ihlal ederek kabinede değişikliğe giden Geçiş Konseyi Başkanı N'Daw'ı ve Başbakan Ouane'yi azlettiğini belirtmişti.

Ülkede 24 Mayıs'ta, kabine değişikliğinin duyurulmasından kısa bir süre sonra, Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili, ordu birliklerince gözaltına alınarak askeri cuntanın kalesi Kati askeri kampına götürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez