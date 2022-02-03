Batı Afrika Devletleri, Burkina Faso'dan seçim takvimini belirlemesini istedi - Haberler
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Batı Afrika Devletleri, Burkina Faso'dan seçim takvimini belirlemesini istedi

AA, Fatma Esma Arslan - Güncel
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Batı Afrika Devletleri, Burkina Faso'dan seçim takvimini belirlemesini istedi

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) 24 Ocak'ta askerin yönetime el koyduğu Burkina Faso'dan seçim takvimini belirlemesini talep etti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) 24 Ocak'ta askerin yönetime el koyduğu Burkina Faso'dan seçim takvimini belirlemesini talep etti.

ECOWAS ülkelerinin liderleri, Burkina Faso'daki darbenin ardından Gana'nın başkenti Akra'da bir araya geldi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, görüşmede, cunta lideri Paul-Henri Damiba'dan "seçimlere gidilmesi için makul bir takvim" belirlemesi istendi, bu ülkeye yönelik bir yaptırım kararı alınmadı.

ECOWAS, 24 Ocak'taki darbeden birkaç gün sonra olağanüstü bir zirve düzenlemiş ve Burkina Faso'nun üyeliğini askıya almıştı.

Burkina Faso ile ECOWAS üyeliği askıya alınan ülke sayısı Mali ve Gine de dahil üçe çıkmıştı.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Batı Afrika, Ocak, Güncel, Haber

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