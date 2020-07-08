Batı Afrika'da Kovid-19 vakaları artıyor Batı Afrika ülkeleri Kamerun, Fildişi Sahili ve Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı bildirildi.

Batı Afrika ülkeleri Kamerun, Fildişi Sahili ve Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı bildirildi.

Kamerun Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgının başından bu yana ülkede 14 bin 916 Kovid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, virüse yakalanan 11 bin 525 kişinin iyileştiği, 359 kişinin de hayatını kaybettiği aktarıldı.

Fildişi Sahili'nde vaka sayısı 11 bini geçti

Fildişi Sahili Sağlık ve Kamu Hijyeni Bakanlığı, salgının başından bu yana ülkede görülen toplam vaka sayısının 11 bin 194'e ulaştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, virüse yakalanan 5 bin 487 kişinin iyileştiği, 76 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Halen 5 bin 487 aktif vakanın tedavisinin sürdüğü ifade edilen açıklamada, özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan kişiler, "Kovid-19'dan korunmak için mümkün olduğunca evlerinde kalmaya" davet edildi.

Senegal'de iyileşenlerin sayısı 5 bini aştı

Senegal Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 788 testten 110'u pozitif çıktı.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 7 bin 657'ye yükseldi. Virüs bulaşan 5 bin 97 kişi iyileşirken, 141 kişi yaşamını yitirdi.

Afrika genelinde, şu ana kadar 511 binden fazla vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle en az 12 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA