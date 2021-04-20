Batı Afrika'da iklim değişikliğinden etkilenmeyecek eski bir kahve türü bulundu
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Batı Afrika'da iklim değişikliğinden etkilenmeyecek eski bir kahve türü bulundu

Batı Afrika'da iklim değişikliğinden etkilenmeyecek eski bir kahve türü bulundu
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Bilim insanları, iklim değişikliğinden ötürü tehlikede olduğu kabul edilen kahve sektörünü ayakta tutacak, daha sıcak havalarda yetişebilen eski bir kahve türünü buldu.

Bilim insanları, iklim değişikliğinden ötürü tehlikede olduğu kabul edilen kahve sektörünü ayakta tutacak, daha sıcak havalarda yetişebilen eski bir kahve türünü buldu.

"Nature Plants" dergisinde yayımlanan çalışmada, Batı Afrika'da yetişen "coffea stenophylla" adlı vahşi kahve türünün, dünyada yaygın tüketilen "Arabica" kahveden ortalama 6 derece daha sıcakta yetişebildiği belirtildi.

1950'lerden sonra görülmeyen bu kahve türüne; Royal Botanic Gardens, Kew, Greenwich Üniversitesi, CIRAD ve Sierra Leone'den araştırmacıların çalışması sonucunda Sierra Leone'de ormanlık alanda yeniden rastlandı.

Kahve tadım uzmanlarından oluşan jüriye sunulan kahve, dünyadaki diğer kahve türleri kadar yüksek not almayı başardı.

Tükenmeye yüz tutmuş bu kahve türünün daha fazla alana ekilerek tehlike altında bulunan kahve sektörünün ayakta kalması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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