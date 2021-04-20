Batı Afrika'da iklim değişikliğinden etkilenmeyecek eski bir kahve türü bulundu

Bilim insanları, iklim değişikliğinden ötürü tehlikede olduğu kabul edilen kahve sektörünü ayakta tutacak, daha sıcak havalarda yetişebilen eski bir kahve türünü buldu.