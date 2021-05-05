Batı Afrika'da 31 milyon kişi gıda krizi ile karşı karşıya
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Batı Afrika'da 31 milyon kişi gıda krizi ile karşı karşıya

Batı Afrika'da 31 milyon kişi gıda krizi ile karşı karşıya
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Batı Afrika'da 31 milyon kişinin benzeri görülmemiş seviyede gıda sorunu ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Batı Afrika'da 31 milyon kişinin benzeri görülmemiş seviyede gıda sorunu ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

DSÖ tarafından yapılan yazılı açıklamada, mayıs ve ağustos ayları arasındaki kurak sezonun gıda sorununu artıracağı kaydedildi.

Gıda sorununa karşı gelecek 6 ay için acil olarak 717 milyon dolara ihtiyaç olduğu belirtildi.

Gıda sorununun en fazla Nijerya ve Burkina Faso gibi ülkelerde hissedilebileceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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