Batı Afrika bloku, sivil başbakan atanmasına rağmen Mali'yi üyeliğe kabul etmedi
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Batı Afrika bloku, sivil başbakan atanmasına rağmen Mali'yi üyeliğe kabul etmedi

Batı Afrika bloku, sivil başbakan atanmasına rağmen Mali'yi üyeliğe kabul etmedi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), siyasi krizin yaşandığı Mali'de sivil başbakan atanmasına rağmen bu ülkenin üyeliğini askıya alma kararından vazgeçmedi.

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), siyasi krizin yaşandığı Mali'de sivil başbakan atanmasına rağmen bu ülkenin üyeliğini askıya alma kararından vazgeçmedi.

ECOWAS Komisyonu Başkanı Jean-Claude Kassi Brou, 59'uncu ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Mali'de sivil bir başbakan atanmasının iyi bir adım olduğunu belirtti.

Mali'de son durumlara bakıldığında olumlu gelişmeler yaşandığına işaret eden Brou, "Ancak ECOWAS liderleri, Mali'nin üyeliğinin askıya alınması kararını kaldırmadan önce gidişatın izlenmesi gerektiğine karar verdi. Liderler, gelişmeler konusunda daha fazla güven duymak istiyor." dedi.

9 ayda ikinci darbe

18 Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Goita, 24 Mayıs'ta yapılan kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Ndaw ve Ouane, 27 Mayıs'a kadar bir önceki darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın da tutulduğu Kati kışlasında alıkonulmuştu.

Bu olayların üzerinde ECOWAS, 31 Mayıs'ta Mali'nin üyeliğini askıya almıştı.

Goita, 7 Haziran'da düzenlenen resmi törenle yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevine resmen başlamıştı.

Darbeyle devrilen Keita'nın istifası için eylemler yapan M5-RFP isimli muhalefet platformunun öne çıkan isimlerinden Chogeul Maiga'nın başbakan olarak atanması, sivil başbakan konusunda ısrar eden ECOWAS tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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