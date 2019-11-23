Bath'den bir bingo daha
Haberler » 3. Sayfa » Bath'den bir bingo daha - Haber

Bath'den bir bingo daha

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu taciri, araç içerisine gizlediği uyuşturucuyu dedektör köpek Bath'tan kaçıramadı.

23.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:35
Bath'den bir bingo daha

ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu taciri, araç içerisine gizlediği uyuşturucuyu dedektör köpek Bath'tan kaçıramadı.


Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dedektör köpek Bath ile birlikte yaptıkları operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 5 uyuşturucu tacirini yakaladı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 4 operasyonda toplam 5 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 8,36 gram esrar maddesi, 378,44 gram metamfetamin maddesi, 4,49 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirleri ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.