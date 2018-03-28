Batem Müdürü Ünlü'den Aa'ya Ziyaret

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) Müdürü Abdullah Ünlü, Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ünlü, AA Antalya Bölge Müdürü Vekili Murat Eğilmez'i ziyaret ederek, enstitünün çalışmalarını anlattı.

BATEM olarak çeşitli ürünlerin geliştirilmesi, tescillenmesi için önemli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Ünlü, üreticiye rekoltesi yüksek, besin değerleri iyi ürünlerin sunmak için çalıştıklarını anlattı.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade eden Eğilmez de AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.