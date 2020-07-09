Batan tekneyi kurtarma çalışmalarına ara verildi
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Batan tekneyi kurtarma çalışmalarına ara verildi

Batan tekneyi kurtarma çalışmalarına ara verildi Van Gölü'nde batan tekneyi ve içerisindeki cenazeleri çıkarmak için yürütülen çalışmalara hava muhalefeti nedeniyle ara verildi.

09.07.2020 17:51 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:57

Batan tekneyi kurtarma çalışmalarına ara verildi

VAN - Van Gölü'nde batan tekneyi ve içerisindeki cenazeleri çıkarmak için yürütülen çalışmalara hava muhalefeti nedeniyle ara verildi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp başvurusunun ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Tutuklanan Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine içerisinde Sedat Akbaş ile göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi bulmak için yürütülen arama çalışmaları dün sonuç vermişti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait "Birinci Sınıf Dalgıç" özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma Timi tarafından 14.30 sularında 106.5 metre derinlikte ROW cihazıyla tespit edilen tekne ve içerisindeki göçmenlere ait cenazelerin çıkarılması için yürütülen kurtarma çalışmalara hava muhalefeti nedeniyle ara verildi.

Batan tekneyi kurtarma çalışmalarına ara verildi

Kaynak: İHA

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