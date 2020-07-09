Batan tekneyi görüntüleyen basın mensupları zor anlar yaşadı
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Batan tekneyi görüntüleyen basın mensupları zor anlar yaşadı

Van Gölü'nde batan tekneyi çıkarma çalışmalarını takip eden basın mensupları, aniden çıkan fırtınadan dolayı zor anlar yaşadı.

Batan tekneyi görüntüleyen basın mensupları zor anlar yaşadı
09.07.2020 16:41 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:45

Van Gölü'nde batan tekneyi çıkarma çalışmalarını takip eden basın mensupları, aniden çıkan fırtınadan dolayı zor anlar yaşadı.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kaçak mülteci teknesi, Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi sınırları içerisindeki Çarpanak Adası yakınlarında battı. Batan tekne, yaklaşık 13 günlük çalışma sonucu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait "Birinci Sınıf Dalgıç" özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi tarafından dün 14.30 sularında 106.5 metre derinlikte ROW cihazıyla tespit edildi. İlk günden bu yana çalışmaları yerinde takip eden basın mensupları, bugün öğleden sonra haber ve görüntü geçtikleri sırada aniden başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Canlı yayın için hazır bekletilen kameraların yere düşmemesi için gazeteciler yoğun çaba sarf etti. Bir yandan malzemelerini korumaya çalışan basın mensupları, bir yandan da sandalye ve diğer malzemelerin uçmasını engellemeye çalıştı. - VAN

Kaynak: İHA

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