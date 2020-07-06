Batan tekneyi arama çalışmalarında ölü sayısı 11'e yükseldi (1)
Van'daki kayıp tekneyle ilgili yapılan arama tarama çalışmalarında, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
06.07.2020 08:42 | Son Güncelleme: 06.07.2020 09:10
Van'daki kayıp tekneyle ilgili yapılan arama tarama çalışmalarında, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölenlerin sayısı 11'e yükseldi. Van'daki arama tarama çalışmaları 9'ncu günde de devam etti. Van'daki arama tarama çalışmaları 4 rov, 4 sonar cihazı ile yürütlüyor. Rov cihazı 200 metre gölün tabanını tarayabiliyor.
Görüntü dökümü
- Su altı kamerası görüntüleri
VAN- DHA
Kaynak: DHA