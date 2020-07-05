Batan tekneyi arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri'nden de ekip katılıyor (3)
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Batan tekneyi arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri'nden de ekip katılıyor (3)

Batan tekneyi arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri'nden de ekip katılıyor (3) BULUNAN CESET SAYISI 9'A YÜKSELDİ Van Gölü'nde batan tekne ile ilgili arama çalışmaları devam ederken, yabancı uyruklu olduğu bildirilen bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Batan tekneyi arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri'nden de ekip katılıyor (3)
05.07.2020 03:24 | Son Güncelleme: 05.07.2020 03:42

Batan tekneyi arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri'nden de ekip katılıyor (3)
BULUNAN CESET SAYISI 9'A YÜKSELDİ
Van Gölü'nde batan tekne ile ilgili arama çalışmaları devam ederken, yabancı uyruklu olduğu bildirilen bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Van Valilği, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, son bulunan bir kişi ile birlikte şu ana kadar bulunan cansız beden sayısının 9'a yükseldiğini belirtti.

Kaynak: DHA

Manşet

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