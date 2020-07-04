Batan tekneyi arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri'nden de ekip katılıyor
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Batan tekneyi arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri'nden de ekip katılıyor

Batan tekneyi arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri'nden de ekip katılıyor (3)BULUNAN CESET SAYISI 9'A YÜKSELDİVan Gölü'nde batan tekne ile ilgili arama çalışmaları devam ederken, yabancı uyruklu olduğu bildirilen bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

04.07.2020 20:58 | Son Güncelleme: 04.07.2020 21:45

Batan tekneyi arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri'nden de ekip katılıyor (3)

BULUNAN CESET SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Van Gölü'nde batan tekne ile ilgili arama çalışmaları devam ederken, yabancı uyruklu olduğu bildirilen bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Van Valilği, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, son bulunan bir kişi ile birlikte şu ana kadar bulunan cansız beden sayısının 9'a yükseldiğini belirtti.

Batan tekneyi arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri'nden de ekip katılıyor

Kaynak: DHA

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