Batan tekneyi arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri'nden de ekip katılıyor (3) BULUNAN CESET SAYISI 9'A YÜKSELDİVan Gölü'nde batan tekne ile ilgili arama çalışmaları devam ederken, yabancı uyruklu olduğu bildirilen bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

BULUNAN CESET SAYISI 9'A YÜKSELDİ Van Gölü'nde batan tekne ile ilgili arama çalışmaları devam ederken, yabancı uyruklu olduğu bildirilen bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Van Valilği, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, son bulunan bir kişi ile birlikte şu ana kadar bulunan cansız beden sayısının 9'a yükseldiğini belirtti.

Kaynak: DHA