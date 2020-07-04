Batan tekneyi arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri'nden de ekip katılıyor (2) BULUNAN CESET SAYISI 8'E YÜKSELDİVan Gölü'nde batan tekne ile ilgili arama çalışmaları devam ediyor.

BULUNAN CESET SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Van Gölü'nde batan tekne ile ilgili arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları kapsamında bugün Bitlis'in Reşadiye ilçesi açıklarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Arama-tarama faaliyetlerinde Bitlis-Reşadiye açıklarında 1 yabancı uyruklu ceset daha bulundu ve sayı 8'e yükseldi" denildi.

Kaynak: DHA