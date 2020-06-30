Batan teknenin bulunması için çalışmalara başlandı
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Batan teknenin bulunması için çalışmalara başlandı

VAN'ın Çarpanak Adası yakınlarında batan ve içerisinde tekneyi kullanan bir kişi ile kaçak göçmenlerin bulunduğu ileri sürülen teknenin bulunması için çalışmalara bugün yeniden başlandı.

Batan teknenin bulunması için çalışmalara başlandı
30.06.2020 11:34 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:38

VAN'ın Çarpanak Adası yakınlarında batan ve içerisinde tekneyi kullanan bir kişi ile kaçak göçmenlerin bulunduğu ileri sürülen teknenin bulunması için çalışmalara bugün yeniden başlandı. Çalışmalara, jandarma Genel Komutanlığın'dan gelen ekip de su altı görüntüleme cihazı olan (ROW)?la destek veriyor.

Gevaş İlçesi Altınsaç Mahallesinden Van Gölüne açılan ve bir daha haber alınamadığı iddia edilen tekneyle ilgili arama-kurtarma çalışmaları bugün sabah saatlerinde yeniden başladı. Van Valiliği dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Gevaş İlçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Altınsaç Mahallesinde 3 gün önce saat: 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine, Mahalle Muhtarı önceki gün saat 18.00 sıralarında Van ve Bitlis'teki güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait, gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama-tarama çalışmalarına başlandı.Yüzerek kurtulduğu belirtilen kayıp Medeni Akbaş'ın Van'ın Tuşba İlçesi Çitören Mahallesinde bulunması üzerine çalışmalar Akbaş'ın gösterdiği bölgede yoğunlaştırıldı. Bölge dün akşam saatlerine kadar didik didik tarandı. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen kayıp olduğu belirtilen Sedat Akbaş veya teknede bulundukları ileri sürülen kaçak göçmenlere ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Bugün Van Gölü'nün tamamında İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığıyla koordineli olarak ekipler tarafından havadan ve gölden yeniden arama çalışmaları yapılıyor. Arama-kurtarma çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı'ndan da bir ekip katıldı. Gönderilen ekip su altı görüntüleme cihazıyla (ROW) çalışma yürütüyor.


Kaynak: DHA

Manşet

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