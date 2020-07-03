Batan tekneden kurtulan Akbaş ve 2 şüpheli tutuklandı Batan tekneden kurtulan Akbaş ve 2 şüpheli tutuklandı Van Gölü'nde batan ve içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu tekneden kurtulan Medeni Akbaş ve 2 kişi tutuklandı.

Batan tekneden kurtulan Akbaş ve 2 şüpheli tutuklandı

VAN - Van Gölü'nde batan ve içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu tekneden kurtulan Medeni Akbaş ve 2 kişi tutuklandı.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp başvurusunun ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine içerisinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışmaları günlerdir devam ediyor. Şimdiye kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 7 kişinin cesedi gölden çıkarılırken, arama kurtarma çalışmaları bugün de devam ediyor.

Bu kapsamda jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve aralarında tekneden yüzerek kıyıya çıkan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 6 şüpheli dün adliyeye sevk edilmişti. Adli makamlara sevk edilen Medeni Akbaş ve 2 şüpheli tutuklanırken, birinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Şüphelilerden 2'sinin adliyedeki işlemleri de sürüyor.

Kaynak: İHA