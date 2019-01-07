Batan Gemiden 7 Kişi Kurtarıldı

Samsun Valisi Osman Kaymak, batan gemide 13 personel bulunduğunu belirterek, "2'sinin cansız bedenine ulaşıldı. 4 kişi hala kayıp, 7 kişi kurtarılarak hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumları iyi" dedi. Karadeniz Samsun açıklarındaki 80 mil uzaklıkta Panama bayraklı yük gemisinin Samsun Yeşilyurt Limanı'na gelirken batması sonucu 2 mürettebatın cesedine ulaşılırken, 4 mürettebatın kayıp olduğu ve 7 mürettebatın ise sağ kurtarıldığı belirtildi.

"ÖLMÜŞ OLMA İHTİMALLERİ YÜKSEK" Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 5 mürettebatı hastanede ziyaret etti. Vali Kaymak hastane çıkışı yaptığı açıklamada, "Hava şartları kötü olduğu için helikopterlerle kurtarma çalışmasına devam ettik. Kurtarma botları olay yerine yeni ulaşabildiler. Şu an itibariyle gemide 13 mürettebatın olduğu tespit edildi. Bunlardan 7'si sağ olarak kurtarıldı. Geriye kalan 6 kişinin ölmüş olma ihtimali yüksek. Onların da ikisi getirildi. Diğerleri de kurtarma devam ediyor. İkisi Sahil Güvenlik helikopteri, 1'i uçak, 1 arama kurtarma gemisi, 2 sahil güvenlik botu ile 1 Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle kurtarma çalışması devam ediyor. Bahse konu gemide 2 Azeri, 11 Ukraynalı olmak üzere toplam 13 personel bulunuyor" diye konuştu.

"HIZLI DALGA GELİP GEMİNİN BAŞ TARAFINI KOPARMIŞ" Gemide 3 bin 300 ton kömür olduğunu ve Yeşilyurt Limanı'na geldiğini açıklayan Vali Kaymak, "Kazazedelerin hepsinin sağlık durumu iyi. 7 kazazedeyi sağ olarak kurtarmış durumdayız. Kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Kazazedelerden biri hızlı dalga gelip geminin baş tarafını kopardığını söyledi. Adli soruşturma devam ediyor" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA