Batan Gemide Yaşanan Dehşet Anlarını Anlattı

Karadeniz'de batan kuru yük gemisinden sağ kurtarılan 7 kişiden biri olan Ukrayna uyruklu Sheycuk Stanislav, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı. Rusya'nın Azov Limanı'ndan yüklediği 3 bin 300 ton kömürü Samsun'a getirmek üzere 13 personelle hareket eden Panama bayraklı 8841644 IMO numaralı Volga-Balt 214 isimli kuru yük gemisi, saat 07.40'ta Ana Arama Kurtarma Merkezine acil durum sinyali verdi. Acil durum sinyalinin ardından gemi, Samsun'a 80 mil (130 km) açıkta Karadeniz'in serin sularına gömüldü. Gemiden alınan sinyal üzerine harekete geçen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, zorlu şartlarda verdikleri mücadele sonucu 7 kişiyi sağ kurtarmayı başardı. Ekipler 2 kişinin de cansız bedenine ulaştı. Sağ kurtarılan mürettebat ile 2 kişinin cesedi helikopterle Samsun'a getirilirken, mürettebat Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"5 METRELİK DALGALAR OLUŞTU" Kazadan sağ olarak kurtulan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan gemi mürettebatından mühendis Sheycuk Stanislav, kaza sırasında yaşadıklarını anlattı. Stanislav, "Kötü hava koşullarında 5 metrelik dalgalar oluştu. Gemi batmaya başladı. Bazılarımız hayatta kalmayı başardı" diye konuştu. Olayın sabah saatlerinde olduğunu belirten Stanislav, "Uyuyordum. Olay olduğunu anladığında gemi 5 dakika içinde batmaya başladı. Hepimiz kıyafet giyerek suya atladık. İki botumuz vardı, onları suya indirdik. Herkes botlara tutunmaya çalıştık ama su çok soğuktu. Kurtarma ekibine ve vali beye teşekkür ediyoruz. Gece olsaydı kurtulma şansımız olmayacaktı. Yaklaşık 4 saat suda kaldık. Ailem beni merak etmesin. Çok iyiyim" şeklinde konuştu.

(Kenan Akyüz-Barış Gök/İHA)

Kaynak: İHA