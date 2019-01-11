Batan Gemide Kaybolan 2 Kişi Aranıyor

Samsun'a 80 mil açıkta batan Panama bayraklı gemide kaybolan 2 mürettebatı arama çalışmasına bugün de devam edildi.

Samsun Valiliğinden arama faaliyetiyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, batan gemiyle ilgili arama çalışmalarının bugün 2 botla devam ettiği belirtildi. 7 Ocak'ta Karadeniz'de batan Panama bayraklı "Volga-Balt 214" isimli kuru yük gemisinden 7 kişi Türk Sahil Güvenlik ekiplerince sağ kurtarılmış, 4 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı. 13 mürettebattan geriye kalan 2 kişiyi ise arama çalışması devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA