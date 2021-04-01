KOCAELİ BATAN TEKNENİN KAPTANI O ANLARI ANLATTI
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KOCAELİ BATAN TEKNENİN KAPTANI O ANLARI ANLATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı (2)BATAN TEKNENİN KAPTANI O ANLARI ANLATTIKocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında yardım çağrısında bulunduktan sonra batan teknenin kaptanı Ceyhun Atlı (35) o anları anlattı.

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Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı (2)

BATAN TEKNENİN KAPTANI O ANLARI ANLATTI

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında yardım çağrısında bulunduktan sonra batan teknenin kaptanı Ceyhun Atlı (35) o anları anlattı. Ağabeyi Cumhur Atlı (37) ve arkadaşı Abdurrahman Ekrem (58) ile beraber balık avlamak için denize açıldıklarını ifade eden Atlı, teknenin denizde seyir halindeyken su almasından dolayı battığını söyledi.

Denize açıldıktan yaklaşık bir saat sonra bir terslik farkettiğini belirten Ceyhun Atlı, "Bugün 06.30 gibi denize çıktık. 07.30 gibi de denize ağ attık. O sırada teknede bir anormallik olduğunu hissettim. Kontrol edince su aldığı farkettik. Dalgıç pompalarla suyu tahliye etmeye çalıştık ama yetiştiremedik. Arkadaşlarıma haber verdim, Sahil Güvenliği aradım ve Kıyı Emniyetine çağrıda bulundum. Daha sonra ağları denize bırakıp kıyıya yetişmeye çalıştık. Kıyıya 4 mil uzaklıktaydık, 3 mil kala tekne battı. Telsizden acil durum çağrıları yaptım. Batmadan önce evrak çantasını aldık ve teknede buz koyduğumuz dolaba tutunduk hep beraber. Su çok soğuktu ben ilk başta çok üşüdüm ve vücudum alışınca kendime geldim." dedi.

'SÜREKLİ HAREKET ETMELERİNİ SÖYLEDİM'

Denizde kaldıkları süre boyunca bilinçlerinin kapanmaması için çok çaba harcadıklarını söyleyen Ceyhun Atlı, "Yanımda ağabeyim ve bir arkadaşım daha vardı. Onlara sürekli ellerini ve ayaklarını hareket ettirmelerini söyledim. Kendi aralarında muhabbet edip, konuşmalarını söyledim bu şekilde motive etmeye çalıştım. Fazla panik yapmadım ve tekne battıktan sonra Kıyı Emniyeti geldi. Kıyı Emniyeti bizi aldıktan sonra limana geldik. Suda yarım saat ile bir saat arasında kaldık." diye konuştu.

Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan 3 kişi, tamamlanan tedavilerinin ardından taburcu edilecek.

KOCAELİ BATAN TEKNENİN KAPTANI O ANLARI ANLATTI
KOCAELİ BATAN TEKNENİN KAPTANI O ANLARI ANLATTI
KOCAELİ BATAN TEKNENİN KAPTANI O ANLARI ANLATTI
KOCAELİ BATAN TEKNENİN KAPTANI O ANLARI ANLATTI
KOCAELİ BATAN TEKNENİN KAPTANI O ANLARI ANLATTI
KOCAELİ BATAN TEKNENİN KAPTANI O ANLARI ANLATTI
KOCAELİ BATAN TEKNENİN KAPTANI O ANLARI ANLATTI
KOCAELİ BATAN TEKNENİN KAPTANI O ANLARI ANLATTI
KOCAELİ BATAN TEKNENİN KAPTANI O ANLARI ANLATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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