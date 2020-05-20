Bataklıktan kurtarılan ineğini artık yalnız bırakmıyor (2) İNEĞİN ADI 'SARI KIZ'Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mehmet Emin Atasoy, saplandığı bataklıktan kurtarılan ineğine 'Sarı kız' adını verdiğini söyledi.

İNEĞİN ADI 'SARI KIZ'

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mehmet Emin Atasoy, saplandığı bataklıktan kurtarılan ineğine 'Sarı kız' adını verdiğini söyledi. Atasoy, ineğini çok sevdiğini, bundan sonra daha dikkatli davranacağını belirtti.

Kaynak: DHA