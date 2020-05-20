Bataklıktan kurtarılan ineğini artık yalnız bırakmıyor (2)
İNEĞİN ADI 'SARI KIZ'Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mehmet Emin Atasoy, saplandığı bataklıktan kurtarılan ineğine 'Sarı kız' adını verdiğini söyledi.
20.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:19
İNEĞİN ADI 'SARI KIZ'
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mehmet Emin Atasoy, saplandığı bataklıktan kurtarılan ineğine 'Sarı kız' adını verdiğini söyledi. Atasoy, ineğini çok sevdiğini, bundan sonra daha dikkatli davranacağını belirtti.
Kaynak: DHA