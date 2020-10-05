Keçisini bataklıktan kurtarmaya çalışan adam o anları anlattı: "Keçiyi bataklıktan çıkartmaya...
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Keçisini bataklıktan kurtarmaya çalışan adam o anları anlattı: "Keçiyi bataklıktan çıkartmaya...

05.10.2020 17:43 | Son Güncelleme: 05.10.2020 17:55

Keçisini bataklıktan kurtarmaya çalışan adam o anları anlattı: "Keçiyi bataklıktan çıkartmaya çalıştım, ben de bataklığa battım" -Vural, kurtarılan keçisinin başını okşayıp: "Seninle birlikte ben de bataklığa saplandım ikimiz de kurtulduk" dedi Kahramanmaraş'ta bataklıkta mahsur kalan...

Keçisini bataklıktan kurtarmaya çalışan adam o anları anlattı:

"Keçiyi bataklıktan çıkartmaya çalıştım, ben de bataklığa battım"

-Vural, kurtarılan keçisinin başını okşayıp: "Seninle birlikte ben de bataklığa saplandım ikimiz de kurtulduk" dedi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bataklıkta mahsur kalan keçisini kurtarmak isterken çamura saplanan adam yaşadığı korku dolu o anı anlattı. Keçiyi bataklıktan çıkartmaya çalışırken kendisinin de çamura saplandığını belirten Oruç Vural, bir Suriyelinin yardım çağırması sonrası ekipler tarafından keçisiyle bataklıktan çıkarıldığını söyledi.

Olay, Pazarcık ilçesi Nefsidoğanlı Mahallesinde Oruç Vural, keçilerinin otlattıktan sonra su içmeleri için göletin yanına getirdi. Keçisinin birinin gölet kenarındaki bataklıkta mahsur kaldığını gören Vural, hayvanı kurtarmak isterken bir anda kendisi de bataklığa saplandı.

Olaydan sonra itfaiye ekiplerince kurtarılan Oruç Vural, yaşadığı o anları anlattı. Bataklığa battıktan sonra balık tutmak için su kenarındaki bir Suriyeliden yardım istediğini söyleyen Vural, "Suriyelinin çevredeki vatandaşlara durumu söylemesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarmanın geldiğini belirtti. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldığını söyleyen Vural, kurtarılan keçisinin başını okşayıp, "Seninle birlikte ben de bataklığa saplandım ikimiz de kurtulduk' dedi.

Vural, "Ben davarları yaydıktan sonra öğle saatleri oldu ve onları su kenarına götürmek istedim. Çünkü hayvanlar susuz olmaz ve onları su kenarına götürdüm. Her zaman götürdüğüm bölgede bataklık oluşmuş ve davarlar suya koşunca bir tanesi bataklığa saplandı. Keçiyi bataklıktan çıkartmaya çalıştım ve bende bataklığa battım. Bir Suriyeli arkadaşımız orada balık avlıyordu ve ona, 'Allah rızası için beni kurtarın' dedim. Daha sonra bana, 'ne oldu amca' dedi bende, 'bataklığa battım" dedim ve yukarı doğru gitti. Yukarıdaki arkadaşlara anlatmış benim bataklıkta kaldığımı onlarda yetkililere telefon açtı. Sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin itfaiye ekipleri geldi askerler ve komutanlar geldi sağ olsunlar beni kurtardılar. Keçimizi de kurtardılar hepsine çok teşekkür ederim. Cana geleceğine mala gelsin ne olacak" diye konuştu.

Keçisini bataklıktan kurtarmaya çalışan adam o anları anlattı: 'Keçiyi bataklıktan çıkartmaya...
Keçisini bataklıktan kurtarmaya çalışan adam o anları anlattı: 'Keçiyi bataklıktan çıkartmaya...
Keçisini bataklıktan kurtarmaya çalışan adam o anları anlattı: 'Keçiyi bataklıktan çıkartmaya...
Keçisini bataklıktan kurtarmaya çalışan adam o anları anlattı: 'Keçiyi bataklıktan çıkartmaya...
Keçisini bataklıktan kurtarmaya çalışan adam o anları anlattı: 'Keçiyi bataklıktan çıkartmaya...
Keçisini bataklıktan kurtarmaya çalışan adam o anları anlattı: 'Keçiyi bataklıktan çıkartmaya...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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