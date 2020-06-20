Bataklıkta mahsur kalan inekleri itfaiye kurtardı AĞRI'da, su içmek için girdikleri bataklıkta mahsur kalan 4 inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

AĞRI'da, su içmek için girdikleri bataklıkta mahsur kalan 4 inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ağrı'da, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi yakınlarında otlayan 4 inek, su içmek için girdikleri bataklıkta mahsur kaldı. İnekleri kurtarma çabası yetersiz kalan sahibi, durumu Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 4 ineği mahsur kaldığı yerden kurtararak sahibine teslim etti. İneklerin sahibi de ekiplere hayvanlarını kurtardıkları için teşekkür etti.

Kaynak: DHA