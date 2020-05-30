Bataklıkta mahsur kalan inek, iş makinesiyle kurtarıldı
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Bataklıkta mahsur kalan inek, iş makinesiyle kurtarıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bataklıkta mahsur kalan inek için belediye ekipleri seferber oldu.

30.05.2020 14:41 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:46

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bataklıkta mahsur kalan inek için belediye ekipleri seferber oldu.

Kesim köyü Demirciler mevkisinde, Hazım Demircioğlu'na ait ineklerden biri dereyi geçmek isterken bataklıkta mahsur kaldı.

Köylülerin de yardımıyla ineği kurtarmak isteyen Demircioğlu, başarılı olamayınca Kadirli Belediyesini arayarak yardım istedi.

İtfaiye ve Fen İşlerine bağlı ekipler, kepçeyle 1,5 saat süren çalışma sonucu ineği kurtardı.

Hayvan sahibine teslim edildi.

Bataklıkta mahsur kalan inek, iş makinesiyle kurtarıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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