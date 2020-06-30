"Bataklık" operasyonunun detayları belli oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Bataklık" operasyonunun detayları belli oldu

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan "Bataklık"ta çok sayıda banka hesabı, taşınmaz, otomobil ve paraya el konuldu.

30.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:23

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan "Bataklık"ta çok sayıda banka hesabı, taşınmaz, otomobil ve paraya el konuldu. Ayrıca, suç çetesinin FETÖ'ye finansal kaynak sağladığı da tespit edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sabah saatlerinde açıkladığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu 'Bataklık'a ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre; uyuşturucu ve uyuşturucu gelirleri ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, 3 şirket ve 6 şüphelinin incelenmesiyle başlatılan çalışmanın ardından aralarında 2 örgüt elebaşının da bulunduğu 94 şüpheli ve onlarla bağlantılı 16 şirkete ulaşıldı.

Polis, söz konusu çetenin, daha önce ele geçirilen 11 tondan fazla esrar, 2 ton 500 kilogram baz morfin ve 140 kilogram eroin, 2012'de ele geçirilen 18 tondan fazla kokain, 2016'da bir gemide ele geçirilen 20 ton esrarla bağlantılı olduğunu da tespit etti.

Çete üyelerinin elde ettiği geliri, kuryeler aracılığıyla Türkiye'ye getirdiği de tespit edildi. Ayrıca çetenin, uyuşturucu gelirlerinden elde ettiği kazanç ile FETÖ'ye finansman sağladığının tespit edildiği de öğrenildi.

9 ülkede faaliyet gösterdiği belirlenen çeteye yönelik olarak operasyon için düğmeye basıldı.

TÜRKİYE'DE 11 İLDE OPERASYON

Yaklaşık bir yıldır sürdürülen çalışmanın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda bu sabah 04.30'da, haklarında gözaltı kararı verilen 94 şüphelinin yakalanması amacıyla Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kilis ve Mersin'de "Bataklık" isimli operasyon başlatıldı.

MİLYONLARCA LİRALIK SUÇ GELİRİNE EL KONDU

67 şüphelinin gözaltına alındığı eş zamanlı operasyonda; birçok taşınmaz malın yanı sıra, 20 otomobile, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 52 milyon 627 bin 760 lira ile 1 milyon 310 bin dolara, 7 kiralık kasaya, örgütün elebaşı, yönetici ve üyeleri ile bu kişilerin bağlantılı olduğu 16 şirketin bütün banka hesapları ile mal varlıklarına el konuldu.

Operasyonların devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor Haber
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Vincent Janssen de koronavirüse yakalandı Haber
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Vincent Janssen de koronavirüse yakalandı
Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır Haber
Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır
Engelli adamı önce darbetti, sonra şikayetçi oldu Haber
Engelli adamı önce darbetti, sonra şikayetçi oldu
Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi Haber
Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı Haber
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki 'en iyi fabrika' seçildi
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi
İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı
İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı
ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Tunç Soyer Adnan Menderes Süleyman Soylu Mustafa Varank
Magazin Oğuzhan Koç Gonca Vuslateri Serenay Sarıkaya Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç İrfan Buz Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: "Bataklık" operasyonunun detayları belli oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 14:02:11. #1.14#
title