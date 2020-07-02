"Bataklık" operasyonunda milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu
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"Bataklık" operasyonunda milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan "Bataklık" kapsamında milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu.

02.07.2020 18:19 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:29

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan "Bataklık" kapsamında milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt adına suç işleme ve örgüt faaliyeti çerçevesinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda, İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Van, Kırşehir, Aydın, Kilis ve Bursa'da 93 şüphelinin yakalanması, bu şüphelilere ait 85 ikamet, 25 iş yeri olmak üzere toplam 110 ayrı adreste ve zanlılara ait farklı banka şubelerinde kiralandığı belirlenen 7 kiralık kasada suç unsurlarının tespiti ve el konulmasına yönelik 30 Haziran'da eş zamanlı operasyon yapılmıştı.

Operasyon kapsamında 11 ilde şu ana kadar 93 şüpheliden 74'ü gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, yakalandıkları illerde yasal işlemleri yapıldıktan sonra salıverildi.

Sadece kılıçların değeri 2,5 milyon lira

Operasyonun yapıldığı 11 ilde ele geçirilen suç gelirleri ile mücevher, kılıç ve silahlar Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilenen mücevherlerden bazılarına değer biçilemediği öğrenildi. Ele geçirilen kılıçların piyasa değerinin ise yaklaşık 2,5 milyon lira olduğu belirtildi.

Operasyonda, 1 milyon 337 bin 65 lira, 1 milyon 584 bin 772 dolar, 698 bin 680 avro, 74 bin 685 sterlin, 140 pound, 200 Arjantin pezosu, 50 dirhem, 294 bin 920 İskoç sterlini, 4 para sayma makinesi, 653 tapu senedi, 55 tam altın, 800 gram altın, 33 yarım altın, 81 çeyrek altın, 1 reşat altın, 7 altın gerdanlık, 52 burma bilezik, 46 altın kolye, 12 altın künye, 52 altın bilezik, 24 altın küpe, pırlanta bileklik, 55 yüzük, 32 bilgisayar, 111 flaş bellek, 118 cep telefonu, 337 SIM kart, 41 tabanca, 20 bin 253 fişek, 2 polis kimlik kartı, bir sahte polis kimlik kartı, 18 tablet, 5 kasa anahtarı, 19 silah taşıma ruhsatı, 32 kol saati, 22 pasaport, 2 polis tişörtü, 2 polis rozeti, 5 altın tespih, 167 kesici-delici alet, 2 araç anahtarı, bir kök Hint keneviri, çok sayıda belge-doküman ile 21 lüks otomobil ele geçirildi.

Ele geçirilen lüks otomobillerden biri, Ankara Emniyet Müdürlüğünün kapalı garajına konuldu.

'Bataklık' operasyonunda milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu

Kaynak: AA

Manşet

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