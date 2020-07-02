"Bataklık" operasyonunda milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Bataklık" operasyonunda milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan "Bataklık" kapsamında milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu.

02.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:44

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan "Bataklık" kapsamında milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt adına suç işleme ve örgüt faaliyeti çerçevesinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda, İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Van, Kırşehir, Aydın, Kilis ve Bursa'da 93 şüphelinin yakalanması, bu şüphelilere ait 85 ikamet, 25 iş yeri olmak üzere toplam 110 ayrı adreste ve zanlılara ait farklı banka şubelerinde kiralandığı belirlenen 7 kiralık kasada suç unsurlarının tespiti ve el konulmasına yönelik 30 Haziran'da eş zamanlı operasyon yapılmıştı.

Operasyon kapsamında 11 ilde şu ana kadar 93 şüpheliden 74'ü gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, yakalandıkları illerde yasal işlemleri yapıldıktan sonra salıverildi.

Sadece kılıçların değeri 2,5 milyon lira

Operasyonun yapıldığı 11 ilde ele geçirilen suç gelirleri ile mücevher, kılıç ve silahlar Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilenen mücevherlerden bazılarına değer biçilemediği öğrenildi. Ele geçirilen kılıçların piyasa değerinin ise yaklaşık 2,5 milyon lira olduğu belirtildi.

Operasyonda, 1 milyon 337 bin 65 lira, 1 milyon 584 bin 772 dolar, 698 bin 680 avro, 74 bin 685 sterlin, 140 pound, 200 Arjantin pezosu, 50 dirhem, 294 bin 920 İskoç sterlini, 4 para sayma makinesi, 653 tapu senedi, 55 tam altın, 800 gram altın, 33 yarım altın, 81 çeyrek altın, 1 reşat altın, 7 altın gerdanlık, 52 burma bilezik, 46 altın kolye, 12 altın künye, 52 altın bilezik, 24 altın küpe, pırlanta bileklik, 55 yüzük, 32 bilgisayar, 111 flaş bellek, 118 cep telefonu, 337 SIM kart, 41 tabanca, 20 bin 253 fişek, 2 polis kimlik kartı, bir sahte polis kimlik kartı, 18 tablet, 5 kasa anahtarı, 19 silah taşıma ruhsatı, 32 kol saati, 22 pasaport, 2 polis tişörtü, 2 polis rozeti, 5 altın tespih, 167 kesici-delici alet, 2 araç anahtarı, bir kök Hint keneviri, çok sayıda belge-doküman ile 21 lüks otomobil ele geçirildi.

Ele geçirilen lüks otomobillerden biri, Ankara Emniyet Müdürlüğünün kapalı garajına konuldu.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı Haber
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler Haber
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Haber
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi Haber
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı Haber
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı Haber
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak
Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit...
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demirledi
Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demirledi
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Fatih Terim, Nagatomo'ya veda etti: Yolun açık olsun evlat
Fatih Terim, Nagatomo'ya veda etti: Yolun açık olsun evlat
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Milli Savunma Üniversitesi sınavı sonuçları açıklandı
Milli Savunma Üniversitesi sınavı sonuçları açıklandı
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Muharrem İnce, CHP Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olmayı düşünmüyor
Muharrem İnce, CHP Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olmayı düşünmüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Cahit Özkan Saruhan Oluç Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Ozan Güven Ebru Polat Coşkun Sabah
Spor Ali Koç İrfan Buz Cüneyt Çakır Ivan Obradovic Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Temmuz Ankara Hakaret Ak Parti
Şu an buradasınız: "Bataklık" operasyonunda milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 17:44:14. #1.14#
title