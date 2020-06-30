BATAKLIK OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLEN LÜKS ARAÇLAR SERGİLENİYOR (1)
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bataklık Operasyonu'nun İstanbul ayağında ele geçirilen birbirinden lüks otomobiller basına gösterildi.
30.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:29
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bataklık Operasyonu'nun İstanbul ayağında ele geçirilen birbirinden lüks otomobiller basına gösterildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin bahçesi lüks araç galerisine döndü
- İstanbul
Kaynak: DHA