"Bataklık" operasyonunda ele geçirilen lüks otomobiller sergilendi CUMHURİYET tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğu belirtilen "Bataklık" operasyonunda uluslararası uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen Nejat Daş ve Çetin Gören'in yakalandığı öğrenildi.

CUMHURİYET tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğu belirtilen "Bataklık" operasyonunda uluslararası uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen Nejat Daş ve Çetin Gören'in yakalandığı öğrenildi. Operasyonun İstanbul ayağında ele geçirilen 20 lüks otomobil ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda sergilendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bugün yapılan açıklamada Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonun gerçekleştirildiği ifade edildi. Soylu, "Bataklık" adı verilen ve 9 ülkeyle iş birliği içerisinde gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 70 milyon liraya el koyulduğunu belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen "Bataklık" operasyonunda Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador ve Brezilya bağlantılı olarak Türkiye'de 11 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda hakkında yakalama kararı bulunan 94 şüpheliden 67'sinin gözaltına alındığını bildirildi. İstanbul ayağında gerçekleştirilen operasyonda ise 54 ev ve 10 işyerine baskın düzenlenirken, 38 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Nejat Daş ve Çetin Gören'in bulunduğu bildirildi. Nejat Daş ve Çetin Gören'in İstanbul Anadolu yakasındaki lüks bir villada gözaltına alındıkları öğrenildi. Çetin Gören'in Brezilya ve Hollanda'da kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası bulunduğu da belirlendi. Nejat Daş ise geçtiğimiz ay Edirne'de gözaltına alınmış, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda yüksek miktarlarda dolar, Euro ve sterlin ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Suç çetesine ait 20 lüks araca ise el koyuldu. Ele geçirilen lüks otomobiller ise Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda sergilendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA