'Bataklık' operasyonunda 7 kişi serbest bırakıldı İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı 'Bataklık' operasyonunda gözaltına alınan 74 kişiden 7'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı 'Bataklık' operasyonunda gözaltına alınan 74 kişiden 7'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında örgütün ele başları Nejat Daş ve Çetin Gören'in de bulunduğu diğer şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Türkiye'de 11 il ile Brezilya, Hollanda, İspanya dahil 9 ülkede eş zamanlı düzenlenen 'Bataklık' operasyonunda 93 şüpheliden 74'ü, yakalanarak gözaltına alındı. Farklı illerde gözaltına alınan şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İstanbul'da yakalanan örgütün ele başları Nejat Daş ve Çetin Gören de İstanbul'daki işlemlerinin ardından Ankara'ya getirildi. 19 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, şüphelilerden 7'si, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Öte yandan operasyonda 30 milyon TL değerinde döviz, 13 milyon 370 bin TL, çok sayıda altın, mücevher ve ziynet eşyası, 35 tabanca, 159 kılıç, 417 ev, 79 arsa, 2 dükkan tapusu, 21 lüks otomobil ve 4 adet para sayma makinesine el konuldu. El konulan malzemelerin bir kısmı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sergilendi. Sergilenen ürünler arasında, para sayma makinesi, silahlar, nakit para, kılıçlar ve yüklü miktarda mücevher yer aldı.

Kaynak: DHA