'Bataklık Operasyonu' şüphelileri, adliyeye sevk edildi
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'Bataklık Operasyonu' şüphelileri, adliyeye sevk edildi

'Bataklık Operasyonu' şüphelileri, adliyeye sevk edildiCUMHURİYET tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 74 şüpheliden 67'si, Ankara'da sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi, 7 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

'Bataklık Operasyonu' şüphelileri, adliyeye sevk edildi
04.07.2020 11:49 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:52

'Bataklık Operasyonu' şüphelileri, adliyeye sevk edildi

CUMHURİYET tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 74 şüpheliden 67'si, Ankara'da sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi, 7 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Örgütlü olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile bu suçtan elde edilen gelirlerden kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde soruşturma başlatıldı. Türk ve dünya kamuoyunun tanıdığı uyuşturucu baronları Nejat Daş ve Çetin Gören'in liderliğinde oluşan organizasyonun, uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirlerle çok sayıda lüks ev ve otomobil ile kıymetli araziler edindiği belirlendi.

74 KİŞİ GÖZLATINA ALINDI6 şüpheli ve 3 şirket incelemesiyle başlayan soruşturma kapsamında, aralarında iki örgüt liderinin de bulunduğu 94 şüpheli ve bu şüphelilerin bağlantılı olduğu 19 şirkete ulaşıldı. İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Van, Kırşehir, Aydın, Kilis ve Bursa'da 85'i ev, 25'i iş yeri olmak üzere toplam 110 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskında, aralarında Nejat Daş ve Çetin Gören'in de bulunduğu 74 kişi gözaltına alındı. Şuç örgütünün banka hesaplarında 70 milyon TL civarındaki mevduata el konuldu. Ayrıca 21 milyon TL değerinde döviz, Türk lirası, altın, mücevher ve ziynet eşyası, 281 adet tapu, 31 adet tabanca, 32 adet bilgisayar, cep telefonları, sim kartları, para sayma makinaları ile 21 adet lüks otomobil ele geçirildi.KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDUTürkiye, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İspanya, Brezilya, Ekvador ve Peru'da faaliyet gösteren suç örgütün liderlerinden Çetin Gören'in, uyuşturucu ticaretinden tutuklu olduğu Brezilya'da cezaevinden firar ettiği belirlendi. Gören'in, ayrıca Hollanda'da uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından adli kontrol altındayken elektronik kelepçesini kırarak Türkiye'ye kaçtığı saptandı. 'Padişah' lakaplı Çetin Gören hakkında, Interpol tarafından kırmızı bültenler ve tutuklama kararları çıkarıldığı saptandı.FETÖ'YE FİNANSPolisin araştırmalarında, uyuşturucu ticareti asıl faaliyet alanı olan suç örgütünün, FETÖ terör örgütüne finans sağladığı da belirlendi. Operasyon kapsamında Gaziantep'te gözaltına alınan Halil A. hakkında, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ üyeliğinden soruşturma açıldığı ortaya çıktı. Halil A.'nın, FETÖ adına kara para akladığı, 2018 yılında başlatılan soruşturmanın hala sürdüğü öğrenildi.ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Farklı illerde gözaltına alınan şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İstanbul'da yakalanan örgütün elebaşları Nejat Daş ve Çetin Gören de İstanbul'daki işlemlerinin ardından Ankara'ya getirildi. 74 şüpheliden 7'si, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında Çetin Gören ve Nejat Daş'ın da bulunduğu 67 kişi ise bu sabah hastanedeki sağlık kontrolleri ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Manşet

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