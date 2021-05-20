'Bataklık' operasyonu soruşturmasında iddianame hazırlanıyor

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak açıkladığı 'Bataklık' operasyonu soruşturmasında sona gelindi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak açıkladığı 'Bataklık' operasyonu soruşturmasında sona gelindi. Soruşturma kapsamında, 26'sı tutuklu 113 şüpheli hakkında iddianame düzenleneceği belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyurulan operasyon, 30 Haziran 2020'de başlatıldı. Operasyon kapsamında 9 ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen örgütün liderleri Nejat Daş, Çetin Gören, Halil Aslantaş ile birlikte 113 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Daş, Gören, Aslantaş ve 1 emniyet müdürü dahil 26'sı, tutuklandı. Bakan Soylu'nun dün televizyon programında tekrar dikkat çektiği operasyonla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor.

TONLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİSoruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, uluslararası sularda taşımacılık yapan gemilerde tonlarca uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin suçtan elde ettiği tespit edilen yaklaşık 30 milyon euro, 30 milyon dolar, 15 milyon sterlin ve 150 milyon liraya el koyuldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda şüphelilerden N.K., U.Ş. ve M.Ö.'nün suç geliri tespit edilemediği için el koyulan paralarının iade edildiği belirtildi. İDDİANAME DÜZENLENECEK

Soruşturma kapsamında, 3 kez ismi değiştirilerek 'Arıkan Dadaylı', 'Martı N', ve 'Sibel D' adı verilen ve 2016'da İspanya açıklarında yapılan baskında 20 ton Fas haşhaşı ele geçirilen geminin, Nejat Daş'a ait şirkete kayıtlı olduğu tespit edildi. Yine aynı şirkete ait 'Crown Opal' adlı gemiye uluslararası sularda yapılan operasyonda ise muz kasaları arasına gizlenen 1 ton 800 kilo kokain maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında, uyuşturucu baronlarının ilişkide olduğu ve uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu kişiler, ülkelerine bildirildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada sona gelindiği ve kısa sürede 26'sı tutuklu 113 şüpheli hakkında iddianame düzenleneceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan