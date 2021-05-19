Bataklık operasyonu nedir? Çetin Gören ve Nejat Daş'ın da aralarında bulunduğu Bataklık operasyonunun detayları

Uyuşturucu ve uyuşturucu gelirlerine karşı, 9 ülkeyle birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan "Bataklık Operasyonu" başlatıldı. Hedef kapsamında Türkiye'de 94 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 67'si gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bataklık Operasyonu'nun İstanbul ayağında ele geçirilen birbirinden lüks otomobiller basına gösterildi. Peki, Bataklık operasyonu nedir? Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu 'Bataklık'tan görüntüler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından "Bataklık"ın başlatıldığını bildirdi.

BATAKLIK OPERASYONU NEDİR?

Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünün ek hizmet binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saat 04.30 itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, "Yaklaşık bir yıldır takip edilen, Cumhuriyet ve yakın tarihimizin önemli operasyonlarından birisini arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Bu operasyonun ismi Bataklık. Bu operasyonun özelliği, uyuşturucu ve uyuşturucuya bağlı suç gelirleriyle mücadele etmek." bilgisini paylaştı.

Suç gelirleriyle mücadelede gerek Adalet Bakanlığının, savcılıkların, mahkemelerin gerekse emniyetin, jandarmanın, büyük mücadele verdiğini ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador ve Brezilya bunlarla bağlantılı gerçekleştirildi. Türkiye'de de 11 vilayette yapıldı. Yaklaşık 94 hedefi vardı şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı. Bu operasyon hem suç gelirlerine yönelik, bir özelliği daha var silahlı suç örgütü olarak tespit edildi. Örgütün iki tepe yöneticisi var, bir tanesinin Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası ve kırmızı bülteni söz konusu. Şu ana kadar da 70 milyon liraya el konuldu. Tüm süreçlerle beraber 500 milyonun üzerine çıkabilecek nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak."

Soylu, operasyonun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik Daire Başkanlığı, Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlükleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile uzun süredir planlandığını, takip edildiğini söyledi.

Operasyonla ilgili dosyanın gizli yürütüldüğünü aktaran Soylu, yaklaşık 2 ay önce operasyona bağlı olarak bir yakalama gerçekleştirildiğini anlattı.

"DEVLETİMİZİN BU KONUDAKİ KARARLILIĞI AÇIK VE NETTİR"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile de konuya ilişkin görüşmeler yaptığını dile getiren Soylu, operasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Operasyonu takip ettiğini bildiren Soylu, "Bu operasyon, Cumhuriyet tarihinin özelikle uyuşturucu ve suç gelirleriyle ilgili önemli bir operasyonudur. Bu kapsamda, bu büyüklükte bir operasyon bugüne kadar olmadı ama bugünden sonra çok daha güçlü olabileceğini ifade etmek istiyorum. Devletimizin bu konudaki kararlılığı açık ve nettir." diye konuştu.

Soylu, suç gelirleriyle mücadelenin en önemli öncelikler arasında yer aldığını, Adalet Bakanlığının, MASAK'ın da bu konuda önemli çalışmalar yaptığını vurguladı.

Operasyonu takip ettiğini bildiren Soylu, "Bu operasyon, Cumhuriyet tarihinin özelikle uyuşturucu ve suç gelirleriyle ilgili önemli bir operasyonudur. Bu kapsamda, bu büyüklükte bir operasyon bugüne kadar olmadı ama bugünden sonra çok daha güçlü olabileceğini ifade etmek istiyorum. Devletimizin bu konudaki kararlılığı açık ve nettir." diye konuştu.

EGM'NİN BAHÇESİ LÜKS ARAÇ GALERİSİNE DÖNDÜ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bataklık Operasyonu'nun İstanbul ayağında ele geçirilen birbirinden lüks otomobiller basına gösterildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin bahçesi lüks araç galerisine döndü.

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu 'Bataklık'tan ilk görüntüler - 10

BATAKLIK OPERASYONU'NUN AYRINTILARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bataklık Operasyonu'yla ilgili detaylar ortaya çıktı. İsimleri gizli tutulan, Türk ve dünya kamuoyunun yakından tanıdığı iki örgüt liderinin yöneticisi olduğu silahlı suç örgütünün, 1990'lı yıllardan bugüne tüm dünyada başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere yasadışı faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Suç örgütünün uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirlerle çok sayıda lüks ev ve otomobil ile kıymetli araziler aldığı öğrenildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu 'Bataklık'tan ilk görüntüler - 11

Türkiye, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İspanya, Brezilya, Ekvador ve Peru'nun aralarında olduğu çok sayıda ülkede faaliyetleri olduğu belirlenen suç örgütünün, 1993 yılında bir gemide ele geçirilen 11 tonun üzerinde esrar ve 2 ton 500 kilogram baz morfin, 2000'li yıllarda ele geçirilen 140 kilogram eroin, 2012 yılında el konulan ve toplamda 18 tonun üzerindeki kokain, 2016 yılında bir gemide ele geçirilen 20 ton esrar ve ecstasy hap yakalanması olaylarının faili olduğu ortaya çıkarıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu 'Bataklık'tan ilk görüntüler - 12

FETÖ BAĞLANTILARI VAR

FETÖ terör örgütüne finans sağladığı da tespit edilen suç örgütünün, silahlı örgüt liderlerinden birinin uyuşturucu ticaretinden tutuklu olduğu Brezilya'da cezaevinden firar ettiği belirlendi. Daha sonra Hollanda'da uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından dolayı adli kontrol altındayken, elektronik kelepçesini kırarak Türkiye'ye kaçtığı öğrenildi. Operasyonda yakalanan şüphelilerin bir kısmı hakkında kırmızı bültenler ve Avrupa tutuklama kararları çıkarıldığı kaydedildi. Örgüt liderinin yurtdışında işlediği suçlar nedeniyle 26 yıl hapis cezası olduğu bildirildi. Yürütülen soruşturma 6 şüpheli ve 3 şirket incelemesiyle başladı. Aralarında iki örgüt liderinin de bulunduğu 94 şüpheli ve bu şüphelilerin bağlantılı olduğu 16 şirkete ulaşıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu 'Bataklık'tan ilk görüntüler - 13

SUÇ GELİRLERİ KURYELERLE TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

30 Haziran'da başlatılan 'Bataklık operasyonu'nda, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kilis ve Mersin'de eş zamanlı yakalama ve tespit işlemleri yapıldı. Silahlı suç organizasyonun, gelirlerini kuryeler kullanarak Türkiye'ye getirdiği belirlendi. Soruşturma sırasında bu yöntemle Türkiye'ye getirilmeye çalışılan toplam 953 bin 660 İngiliz Sterlini ve 311 bin 500 Danimarka Kronuna el konuldu. Operasyon sonucu çok sayıda lükks ev ve diğer taşınmazlar, 7 adet kiralık kasa, 20 adet lüks araç, uyuşturucu madde ticaretinden kaynaklı olduğu belirlenen 52 milyon 627 bin 760 TL ile 1 milyon 310 bin Amerikan doları, örgüt lider ve yöneticileninin tüm banka hesapları ve mal varlıklarına, örgütün bağlantılı olduğu 16 şirketin tüm banka hesapları ve mal varlıklarına el konulması planlanıyor.