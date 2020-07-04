Bataklık Operasyonu'nda gözaltına alınan 67 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Bataklık Operasyonu'nda gözaltına alınan 67 şüpheli adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu "Bataklık" kapsamında gözaltına alınan 67 şüpheli, Ankara emniyetindeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Bataklık Operasyonu'nda gözaltına alınan 67 şüpheli adliyeye sevk edildi
04.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:28

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu "Bataklık" kapsamında gözaltına alınan 67 şüpheli, Ankara emniyetindeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt adına suç işleme ve örgüt faaliyeti çerçevesinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan 67 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Operasyon kapsamında 11 ilde gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında örgüt elebaşları Nejat Daş ve Çetin Gören'in de bulunduğu 67'si Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında, aralıklı oturtularak üç otobüsle adliyeye getirilen şüpheliler, Ankara Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen tarafından sorgulanacak.

Kaynak: AA

Manşet

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