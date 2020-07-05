'Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı

CUMHURİYET tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak nitelendirilen 'Bataklık Operasyonu'nda adliyeye sevk edilen 67 kişiden 34'ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
05.07.2020 05:43 | Son Güncelleme: 05.07.2020 05:46

CUMHURİYET tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak nitelendirilen 'Bataklık Operasyonu'nda adliyeye sevk edilen 67 kişiden 34'ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan; 74 şüpheliden 67'si, Ankara'da sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi, 7 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 67 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Ankara 8'inci Sulh Ceza Hakimliği'nde gerçekleşen sorgulamanın ardından, örgüt liderleri Nejat Daş ile Çetin Gören'in de aralarında bulunduğu 34 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 33 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak! Haber
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Yaklaşanın öldüğü kuyu için vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor Haber
Yaklaşanın öldüğü kuyu için vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu Haber
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı Haber
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı Haber
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor Haber
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Ekmeğe yıl sonuna kadar zam yapılmayacak
Ekmeğe yıl sonuna kadar zam yapılmayacak
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü
Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü
Cezaevinden izinli çıkan hükümlü boşanma aşamasındaki karısını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan hükümlü boşanma aşamasındaki karısını öldürdü
Tuğba Coşkun'a sapık şoku! 'Benim olmazsan kalbini sökerim' mesajını görünce karakola koştu
Tuğba Coşkun'a sapık şoku! "Benim olmazsan kalbini sökerim" mesajını görünce karakola koştu
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Türkiye, Satın Alma Yöneticileri Endeksi verileriyle G-20 ülkelerinin tamamını geride bıraktı
Türkiye, Satın Alma Yöneticileri Endeksi verileriyle G-20 ülkelerinin tamamını geride bıraktı
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
Cani baba, eski eşini kızının gözünün önünde 12 bıçak darbesiyle öldürdü
Cani baba, eski eşini kızının gözünün önünde 12 bıçak darbesiyle öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Esra Albayrak Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Hülya Avşar Gonca Vuslateri Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Temmuz Sakarya Instagram
Şu an buradasınız: 'Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 05:47:27. #1.15#
title