Bataklık Operasyonu'nda 34 kişi tutuklandı
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Bataklık Operasyonu'nda 34 kişi tutuklandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan "Bataklık Operasyonu"nda gözaltına alınan şüphelilerden 34'ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bataklık Operasyonu'nda 34 kişi tutuklandı
05.07.2020 07:01 | Son Güncelleme: 05.07.2020 07:05

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan "Bataklık Operasyonu"nda gözaltına alınan şüphelilerden 34'ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan "Bataklık Operasyonu"nda gözaltına alınan 67 şüpheliden 34'ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye getirilen 67 şüpheliden 54'ü, tutuklanmaları diğerleri ise adli kontrol şartlarının uygulanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimi Eren Şen, aralarında suç örgütünün liderleri olan Nejat Daş ile Çetin Gören'in de bulunduğu 34 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Soruşturma kapsamındaki diğer 33 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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