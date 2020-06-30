"Bataklık" operasyonu kapsamında 281 taşınmaza el konuldu
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"Bataklık" operasyonu kapsamında 281 taşınmaza el konuldu

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonda 281 taşınmaza el konulduğunu ve gözaltı sayısının 67'den 74'e yükseldiğini bildirdi.

30.06.2020 18:55 | Son Güncelleme: 30.06.2020 18:58

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonda 281 taşınmaza el konulduğunu ve gözaltı sayısının 67'den 74'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Örgütlü olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile bu suçtan elde edilen gelirlerden kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, 6 şüpheli ve 3 şirketin incelenmesiyle başlatılan soruşturmanın devamında, aralarında 2 örgüt elebaşının da bulunduğu 94 şüpheli ve bu kişilerle bağlantılı 19 şirkete ulaşıldığı bildirildi.

Bahse konu silahlı suç örgütünün, banka hesaplarında görülen 70 milyon civarındaki mevduata el konulduğu ve operasyonda gözaltı sayısının 67'den 74'e yükseldiği kaydedildi.

Ayrıca operasyon sırasında 11 ilde 21 milyon lira değerinde döviz, Türk lirası, altın, mücevher ve ziynet eşyası, 281 tapu, 31 tabanca, 32 bilgisayar, cep telefonları, sim kartları, para sayma makineleri ile 21 lüks otomobile el konulduğu ifade edildi.

İş yerlerinde ve kiralık banka kasalarında arama ve el koyma işlemlerine devam edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Manşet

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