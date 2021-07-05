"Bataklık Operasyonu" iddianamesi kabul edildi

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"Bataklık Operasyonu" iddianamesi kabul edildi

'Bataklık Operasyonu' iddianamesi kabul edildi
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve kamuoyunda "Bataklık Operasyonu" olarak bilinen soruşturma kapsamında 73 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve kamuoyunda "Bataklık Operasyonu" olarak bilinen soruşturma kapsamında 73 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi, "Bataklık Operasyonu" kapsamında silahlı suç örgütüne yönelik "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" ve "uyuşturucu ticareti"ne ilişkin iddianameyi kabul etti.

İddianamede, 2 sanık örgüt kurucusu ve elebaşı, 5 sanık örgüt yöneticisi, 53 sanık örgüt üyesi, 13 sanık ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmekle suçlandı.

İddianamede, örgüt elebaşları olarak gösterilen sanıklar Nejat Daş ve Çetin Gören'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından cezalandırılması istendi.

Bu kapsamda, Daş ve Gören'in 60'ar kez "zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 450'şer yıldan 1470'er yıla kadar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan" ise 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede "örgüt yöneticisi" olarak gösterilen sanıklar Cemal Deniz Şahan, Perry James Young, Handan Kaymaz, Halil Arslantaş ve Uğur Bülent Göçer'in de ayın suçlardan cezalandırılmaları istendi.

Sanıklar arasında yer alan eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek hakkında da "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis talebinde bulunuldu.

Bataklık Operasyonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Haziran 2020'de uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından "Bataklık"ın başlatıldığını bildirmişti.

Soylu, yurt dışı bağlantıları da bulunan operasyon konusunda, "Tüm süreçlerle beraber 500 milyonun üzerine çıkabilecek nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak." açıklamasında bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan 94 şüpheliden 74'ü gözaltına alınmış, çok sayıda lüks ev, araç ile şüphelilere ait banka hesaplarına el konulmuştu.

Suç şebekesinin, uyuşturucu gelirlerinden elde ettiği kazançla FETÖ'ye finans sağladığı belirlenmişti.

Şüphelilerden birisi soruşturma sürecinde ölmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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