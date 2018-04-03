Bataklık Kanala Düşen Düve Afad Ekiplerince Kurtarıldı

Aksaray'da otlandığı sırada içerisinde su bulunan atıl kanala düşen düve, Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvanlarını boş arazide otlatan Mehmet Kaya, arazide bulunan içerisi su dolu atıl kanalın yanından geçerken bir düvesi kanala düştü. Düveyi kanaldan çıkarmak için uğraşan Mehmet Kaya, hayvanı çıkaramayınca durumu AFAD Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri düveyi önce batmaması için iple bağladı. Ardından kanala inen bir AFAD görevlisi düveyi itme ve çekme suretiyle bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan düve sahibine teslim edildi. - AKSARAY