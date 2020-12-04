Bataklığa saplanan yaralı eşek ekiplerce kurtarıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bataklığa saplanan yaralı eşek, ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçakocalı Mahallesi yakınlarında sulak alanda bataklığa dönüşen zeminde bir eşeğin bitkin halde yattığını gören vatandaşlar, durumu Tarsus Doğa Koruma Milli Parklar Şefliğine bildirdi. Bataklığa saplanan eşeği kurtarmak için harekete geçen ekipler, Tarsus Belediyesinden kepçe ile Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin görevlilerinden yardım istedi. Mahalle Muhtarı Ali Beyceoğlu ile irtibata geçerek olay yerine giden Tarsus Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, ayağı kırıldığı için ölüme terk edilen eşeği, bataklığa saplanmış ve bitkin halde buldu. Bataklığa saplanan yaralı hayvan, iş makinasına halat bağlanarak bulunduğu yerden kurtarıldı.

Tarsus Hayvan Parkına götürülen eşek, burada tedavi altına alındı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı