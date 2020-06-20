Bataklığa saplanan inekleri itfaiye ekipleri kurtardı
Ağrı'da bataklıkta mahsur kalan 4 inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
20.06.2020 19:50 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:04
Ağrı'da bataklıkta mahsur kalan 4 inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi yakınlarında otlayan inekler su içmek için gittikleri bataklık alandan çıkamadı.
Sahibinin inekleri kurtarma çabası yetersiz kalınca Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi.
Bölgeye gelen ekipler, 4 ineği mahsur kaldığı yerden kurtararak sahibine teslim etti.
Kaynak: AA