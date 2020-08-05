Bataklığa saplanan inekleri AFAD kurtardı
BARTIN'da, dere kenarında bataklığa saplanan 2 inek, AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
05.08.2020 22:58 | Son Güncelleme: 05.08.2020 23:59
BARTIN'da, dere kenarında bataklığa saplanan 2 inek, AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Bartın Muratbey köyünde oturan Vahdettin Erbay, ineklerinin dere kenarında bataklığa saplandığını görerek durumu jandarmaya iletti. Jandarmanın haber vermesi üzerine köye gelen AFAD ekipleri, halatlarla bağladığı 2 ineği bataklıktan iş makinesiyle çıkardı. İnekler sahibine teslim edildi.
Kaynak: DHA