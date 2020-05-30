Bataklığa saplanan ineğinin başından ayrılmayan besiciye koyun desteği
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Bataklığa saplanan ineğinin başından ayrılmayan besiciye koyun desteği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan ineğinin başından iki gece ayrılmayan besici Mehmet Emin Atasoy'a Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 20 koyun verildi.

30.05.2020 13:34 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:41

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan ineğinin başından iki gece ayrılmayan besici Mehmet Emin Atasoy'a Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 20 koyun verildi.

İlçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde önceki günlerde nehir sazlığında bataklığa saplanan ineğinin başından ayrılmayan Atasoy'un desteklenmesi için Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla Valilikçe çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda satın alınan 20 koyun, Tarım ve Orman İl Müdürü Vahap Şimşek, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Emin Yiğit tarafından Atasoy'a teslim edildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Atasoy'un ineğinin nehir sazlığında bataklığa saplandıktan sonra ülkenin birçok yerinde vatandaşların bu duruma duyarlılık gösterdiğini söyledi.

Valiliğin öncülüğünde diğer ilgili kurumlarla konuyla yakından ilgilendiklerini ifade eden Doğramacı, şunları belirtti:

"Hayırsever vatandaşlarımız tarafından kendisine 4 inek gönderilmişti. Valiliğimizin projesi ile vatandaşımız 20 Koyun, 1 Koç Projesi'nden de faydalandırıldı. Böylelikle Mehmet amcamızın önemli bir sorunu ortadan kaldırılmış oldu. Kaymakamlık olarak bakımsız olan ahırının yapımına da destek vereceğiz. İnşallah en kısa zamanda ahır yapımını tamamlayacağız. Atasoy'da sahip olduğu koyunları daha sağlıklı bir ortamda besleyerek hayvancılığa devam edecek."

Tarım ve Orman İl Müdürü Şimşek de Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin talimatıyla Atasoy'a 20 koyun getirdiklerini anlattı.

Koyunları Atasoy'a teslim ettiklerini anlatan Şimşek, "Koyunların kendisine bereketli ve hayırlı olmasını diliyorum. Mehmet Emin Atasoy'un tarım ve hayvancılık ile ilgili iş ve işlemlerini bundan sonra da yakından takip edip yardımcı olacağız. Çiftçimizin mağduriyetinin giderilmesinde yakinen ilgi gösterip destek veren Tarım ve Orman Bakanlığına ve Hakkari Valiliğine teşekkür ederim." dedi.

Atasoy da destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bakanlık ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

Bataklığa saplanan ineğinin başından ayrılmayan besiciye koyun desteği

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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