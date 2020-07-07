Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, bataklığa saplanan ineği, itfaiye ekipleri kurtardı.

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, bataklığa saplanan ineği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Yahşihan'a bağlı Şahlı köyünde Baki Doğan'a ait inek, mandıra önünde bulunan hayvan gübresi ile oluşan bataklığa saplandı. Baki Doğan ve çevredeki vatandaşlar, ineği çıkaramayınca itfaiyeye haber verildi. Köye gelen Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri, hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saatlik çalışmayla inek kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: DHA